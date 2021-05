De Bondt denkt wel dat er meer in zat voor Vermeersch en bespreekt bijna-valpartij: "Een beetje knullig"

Vermeersch beschouwde zijn vijfde plek in de tiende rit als het hoogst haalbare. Dries De Bondt bekijkt dat toch enigszins anders. Met wat meer geluk zag die zijn ploegmaat toch nog een paar plaatsjes opschuiven. Wel bleven ze alle twee overeind in de sprint en dat is ook al iets.

Max Kanter ging bijvoorbeeld wel tegen het asfalt. "We zaten voor die val, ik zou niet weten wat er gebeurd is", vertelt De Bondt aan onder meer Sporza en VTM Nieuws. "Ik was Gianni Vermeersch eigenlijk een beetje kwijt. Ik was constant aan het kijken of hij nog bij mij was. Als het te laat is, zie ik dat hij met iets meer snelheid van achter mij komt. Ik heb hem gewoon doorgelaten."

"Als je ziet dat we 5 en 6 eindigen, was het podium misschien ook wel mogelijk geweest voor Gianni", stelt De Bondt vast. Even zag het er naar uit dat Gaviria ten val zou komen. Als dat gebeurd zou zijn, zou ook De Bondt tegen de grond zijn gegaan. "Ik ben zelf van mijn remmen gebleven. Ik zeg: ik kan toch niet meer stoppen als hij erbij ligt. Hij bleef gelukkig recht. We kwamen goed door die bocht."

Het is goed dat we ons hebben kunnen tonen

De Bondt oordeelt achteraf dat er wel een momentje was waarop hij Vermeersch kon lanceren. "Als ik buiten linksom aanga dat Gianni dan een betere kans maakt om voor een echte prijs te sprinten. Het is een beetje knullig dat we 5 en 6 zijn in plaats van één iemand derde. Het is goed dat we er nog zaten en dat we ons hebben kunnen tonen."

Ook de Belgische kampioen zag een agressief koersend Bora-Hansgrohe. "Vanaf de heuvelzone hebben ze er alles aan gedaan om de snelle mannen te lossen, da's ook gelukt. Eigenlijk was het het plan om met heel de ploeg bij Merlier te blijven. Enkel Gianni moest in het peloton blijven en die had een probleempje met zijn versnellingsapparaat onderweg. Als back-up ben ik in het peloton gebleven."