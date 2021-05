De Gendt neemt het op voor Ewan en sukkelt ook zelf met de knie: "Raar dat daar zo'n 'spel' over gemaakt wordt"

En toen waren ze bij Lotto nog met vijf. Eén van hen is Thomas De Gendt, die telt vaak voor twee in een grote ronde. Al denkt De Gendt voorlopig nog niet aan aanvallen. Want hij kampt met pijn aan de knie. Net zoals dat het geval was bij Ewan, benadrukt De Gendt.

Caleb Ewan stapte zaterdag uit de Giro. Pijn aan de knie, gaf Lotto Soudal als reden aan. Al was er wel al een paar dagen speculatie rond het mogelijke afstappen van Ewan. "Jammer, dat er zoveel heisea en kritiek komt op het feit dat een sprinter een grote ronde vroegtijdig verlaat. Terwijl ze dat al jaren doen. Ik vind het raar dat daar nu zo'n 'spel' wordt over gemaakt", zegt De Gendt in HLN.

"In de Vuelta stappen renners die het WK willen rijden er vaak na twee weken uit. 'Slim bekeken', zeggen ze daarover. En dit zou een schande zijn? Het is de negatieve aandacht niet waard. De realiteit is dat Caleb alles geprobeerd heeft om verder te fietsen. Maar al op de eerste helling van de dag voelde hij meteen die knie opspelen. Uit vrees om zijn Tour te hypothekeren, gaf hij op. Hij was zelf ontgoocheld", aldus De Gendt.

KWAALTJES

Slechts vijf renners van Lotto zijn nog in koers, wat schiet er nu nog over? "Aanvallen en ritten proberen winnen, hé. We hebben allemaal nog onze doelen, maar ook onze kwaaltjes. Want ook ik sukkel een beetje met mijn knie. Het is voorlopig elke dag overleven."

Wat is er dan juist aan de hand? "Voorlopig is er enkel sprake van irritatie. Nu stagneert de pijn nog. Als ze een beetje rustiger rijden, speelt het redelijk 'neig' op. Ik moet eerst van die pijn af. Pas dan kan ik denken aan ritten uitkiezen en aanvallen."