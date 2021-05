Deceuninck haakt af als hoofdsponsor van wielerploeg

Na drie jaar als hoofdsponsor zal Deceuninck vanaf 2022 geen sponsor meer zijn bij Patrick Lefevere.

Eerder vandaag gaf partner Quick-Step aan de ploeg trouw te blijven tot 2027. De naam van Deceuninck verdwijnt uit het peloton. "Toen Deceuninck en het wielerteam van Patrick Lefevere elkaar vonden in oktober 2018 was het team bezig aan een moeilijke zoektocht naar sponsors", verklaart Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck Group.

"Als wielerliefhebber en ondernemer zag ik de gelijkenissen in sterkte en betrouwbaarheid tussen de Wolfpack en ons merk Deceuninck. Beide ambitieus en futureproof. Als één Deceuninck team hebben we onze nieuwe raam- en deurprofielen, Elegant, succesvol gelanceerd in Europa. Intern vinden we het belangrijk om de Wolfpack spirit levendig te houden en verder topproducten te leveren aan onze klanten."

Van Eeckhout blijft alvast supporter. "Deceuninck wenst de Wolfpack te bedanken voor de vele fantastische momenten en zijn inspirerende temperament en wenst alle leden het beste in de toekomst. We kijken uit naar de wedstrijden in het vervolg van het wielerseizoen en blijven het team aanmoedigen langs de kant van de weg."