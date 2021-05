Evenepoel kan best wachten op roze trui: "Perfecte situatie voor ons"

Remco Evenepoel staat op een zucht van de roze trui, maar echt springen om die nu al aan te trekken doen ze niet bij Deceuninck-QuickStep.

Vorig jaar heeft Deceuninck-QuickStep met Almeida gezien welke opofferingen je voor die roze trui moet doen. “Je moet na elke etappe naar het podium. Je kan niet met de bus mee naar het hotel, je vertrekt minstens drie kwartier later, je verliest extra tijd aan dopingcontroles, aan persconferenties…”, zegt physical coach Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

Al kan je ook niet onbeperkt tijd verliezen. “Op die manier is het inderdaad geen nadeel als je de trui niet hebt. Wat niet wil zeggen dat je onnodig tijd wil verliezen. Zoals nu, een achterstand van veertien seconden: de wetenschap dat je de koers niet moet dragen en geen tijdverlies 's avonds, misschien is dat wel de perfecte situatie voor ons.”

Pakt Remco de roze trui in de slotweek? “Hoe de verhoudingen zijn als we straks beklimmingen van twintig kilometer krijgen, weten we nog niet. Maar als je vandaag tweede staat en je rijdt altijd met de besten omhoog, dan mogen we daar wel op hopen.”