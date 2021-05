Gianni Vermeersch boekt met top vijf zijn beste uitslag in de Giro: "Ik ging Sagan zeker niet kunnen bijbenen"

Bij Alpecin-Fenix is ook Gianni Vermeersch uitstekend bezig. In rit 10 eindigde Vermeersch in de top vijf in de rituitslag. Merlier is dus niet de enige in de ploeg met rappe benen. Vermeersch was wel zo realistisch om te denken dat dit het maximale was.

"Het was zeer hectisch, ik heb mij gewoon proberen te focussen. Dries De Bondt ging de sprint aantrekken voor mij. Op 500 meter van de meet kwam de trein van Cofidis me vol voorbij. Ik heb daar mijn wagonnetje kunnen aanpikken", doet Vermeersch bij Sporza het verhaal van de voorbereiding op de sprint.

"Er zat net niet genoeg op in de sprint om dichter te eindigen. Ik heb gewoon mijn sprint proberen rijden, meer zat er niet in. We waren goed geplaatst, maar in die chicane kwam er wat remming in het peloton. Ik ging Sagan zeker niet kunnen bijbenen in de sprint", droomde Vermeersch niet van de overwinning.

UITPUTTINGSSLAG

Merlier was er niet meer bij vooraan. "Op voorhand hadden we afgesproken dat ik mocht proberen aanklampen, voor het geval dat Tim er niet meer bij zou zijn. Het was de bedoeling dat we met Tim voor de overwinning gingen sprinten, maar Bora heeft er echt wel een uitputtingsslag van gemaakt. Het was voor sommige spurters te zwaar."

Na de rustdag komt die fameuze elfde rit eraan, de 'Strade Bianchi-etappe'. Ook Gianni Vermeersch heeft die aangekruist. "Ik hoop op een goede dag en hopelijk is het resultaat ook goed"