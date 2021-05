Nibali na polsbreuk tevreden over eerste deel van Giro: "Ik mis wat vorm"

Vincenzo Nibali is na zijn polsbreuk van midden april blij mee te rijden in de Giro. Hij staat zestiende in de stand.

2 minuten en 13 seconden, dat is de achterstand die Vincenzo Nibali heeft op leider Egan Bernal. “Het was een eerste week vol twijfels, want ik moest begrijpen hoe ik me voelde na mijn breuk, of ik goed kon trappen en mijn fiets in het peloton kon sturen. Ik heb het tot dit punt gered en het gaat langzaam beter”, vertelde Nibali maandagavond op de Italiaanse televisie.

Nibali voelt dat hij met achterstand zit. “Ik heb hard gewerkt, maar ik heb tien dagen training verloren. Dat kostte me veel en ik miste vorm. Maar, mijn basis is er nog steeds. Bij grote versnellingen zoals die van zondag is het logisch dat Ciccone erbij zit en ik niet, maar hij is goed in vorm en hij kan op die aanvallen reageren.”

Guilio Ciccone is de nieuwe kopman geworden. “Giulio wilde zijn goede vorm graag laten zien, maar ik heb hem gezegd dat hij voorzichtiger moet rijden en zich moet sparen voor de laatste week”, zei Nibali nog. “We hebben hem gezegd dat hij met zijn hoofd moet koersen, want hij kan het goed doen. Het is goed dat we hem beschermen in deze agressieve, gevaarlijke finishes.”