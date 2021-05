OFFICIEEL Quick.Step blijft zes jaar langer sponsor: "Met een Belg de Tour winnen"

Quick.Step blijft zes jaar langer sponsor bij Deceuninck-QuickStep. Daarmee is het voortbestaan van het team verzekerd.

Het voortbestaan van Deceuninck-QuickStep is door de nieuwe sponsordeal verzekerd. "Dit is de contractverlenging van de langste duur die ik al gesloten heb in de koers", klinkt het bij Patrick Lefevere. "Een verlenging met twee-drie jaar, dat was altijd de norm. Alles gaat zo snel nu, ook in de sport."

De liefde tussen Lefevere en QuickStep is dan ook groot. Met dezelfde winnaarsmentaliteit willen ze opnieuw potten breken en de concurrentie te snel af zijn. "Drie jaar is zo voorbij. Zowel in zaken als in de sport geldt hetzelfde: Quick.Step moet zijn concurrenten verslaan en wij ook."

Overwinningen zijn wat telt en Lefevere mikt meteen hoog. "De ambitie in die zes jaar is dat we altijd een winnend team blijven. Iedereen droomt van een Belg die de Tour wint. We gaan er alles aan doen om daar voor te zorgen."