Patrick Lefevere over interesse in Sagan: "Zijn carrière is lang niet voorbij" en "Waar halen ze die cijfers vandaan?"

Gaat Patrick Lefevere Peter Sagan naar Deceuninck-Quick.Step halen? De geruchten hieromtrent werden recent nog eens aangewakkerd. Na de online persconferentie van Remco Evenepoel maakte Lefevere tijd vrij voor enkele vragen en de figuur Sagan kwam meteen aan bod.

Eerst en vooral: klopt het dat Deceuninck-Quick.Step hem een voorstel gedaan heeft voor een bedrag van 8 miljoen euro? "Ik was heel verrast toen ik het bedrag zag in de krant", zegt Lefevere. "Ik vraag mij altijd af: waar halen ze die cijfers vandaan? Voor sommigen is alles nieuws. Ik heb nergens gelezen of het ging om een bedrag voor één jaar, of voor twee, drie of vier jaar."

Er is wel contact tussen de CEO van Deceuninck-Quick.Step en het kamp-Sagan. "Ik ga niet ontkennen dat ik besprekingen voer met Lombardi (de makelaar van Sagan, red.). Ik heb wel geen lade in mijn kantoor waar acht miljoen euro ligt. Ik wil ook geen ploeg binnen mijn ploeg", doelt Lefevere op het feit dat grote sterren bij een ander team vaak een hele entourage en verschillende ploegmaats met zich meebrengen.

© photonews

Financieel moet het uiteraard ook rond te krijgen zijn. "Als ik mij in de strijd om hem ga mengen, moet ik terugkoppelen naar mijn sponsors. Als zij er aan het einde van de rit niet klaar voor zijn, dan kan het niet. Ik wil wel altijd goede renners aantrekken. Sommige journalisten denken dat het voor Sagan bijna voorbij is. Zijn carrière is nog lang niet voorbij."

"Voor een kampioen is het nooit bijna voorbij", benadrukt Lefevere. "Denk maar aan wat we gedaan hebben met Gilbert en Cav. Je moet wel kijken of zijn eventuele komst past binnen de ambities." Op vlak van nieuwkomers en vertrekkers bevestigde Lefevere wel dat Almeida zijn ploeg zal verlaten. "João Almeida heeft beslist om weg te gaan. Dat is jammer."