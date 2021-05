Vlasov ziet meer dan Bernal en Evenepoel: "Andere rivalen die tot veel in staat zijn"

Aleksandr Vlasov staat derde in het algemeen klassement van de Giro op 22 seconden van leider Egan Bernal en 9 seconden op Remco Evenepoel.

Het eerste deel van de Giro is ook bij Vlasov hard aangekomen. “De eerste helft van de Giro was zeer intens en zwaar. Ondanks het feit dat er nog geen hooggebergte was, waren er al meer dan genoeg moeilijke en selectieve etappes. Ik denk dat ik een goede eerste week had, hoewel verschillende etappes echt zwaar waren, vooral etappe zes toen ik het echt koud kreeg. Ik denk dat iedereen, zonder uitzondering, uitkeek naar de rustdag”, klinkt het bij de Rus.

Zijn derde plaats in de klassering geeft hem hoop voor de rest van de Giro. “De derde plaats in het algemeen klassement op dit moment is zowel een goede prestatie als een waardevolle ervaring, maar ik besteed niet te veel aandacht aan de huidige situatie. De wedstrijd ligt nog 100 honderd open, met de moeilijkste en meest cruciale etappes nog voor de boeg. Er kan dus nog van alles gebeuren.”

Al zijn er volgens Vlasov nog heel wat renners die in aanmerking komen voor de eindzege. “Ja, Bernal en Evenepoel lijken erg sterk, maar er zijn nog een aantal andere rivalen die tot veel in staat zijn. Ik beleef deze wedstrijd dag per dag, ik doe in elke etappe waardevolle ervaring op en ik zal deze tactiek de komende dagen en weken blijven volgen.”