Welke achterstand mag Evenepoel oplopen voor slottijdrit? "We hebben een getal in gedachten"

Het idee dat Remco Evenepoel de Giro kan winnen blijft levendig. In de slottijdrit kan hij op Bernal immers nog heel wat tijd goedmaken.

Remco Evenepoel staat momenteel tweede in de algemene rangschikking van de Giro. De achterstand op leider Egan Bernal bedraagt 14 seconden.

Evenepoel is de betere tijdrijder en kan op de slotspeeldag in een tijdrit van dertig kilometer nog heel wat tijd goedmaken.

“We hebben wel een getal in gedachten, ja. Maar dat ga ik niet aan je neus hangen”, zegt physical coach Koen Pelgrim aan Het Nieuwsblad.

Overdreven veel mag dat ook niet zijn. “Als je zaterdag drie minuten verliest op de Zoncolan, mag je nog in gedachten hebben wat je wil, dat zal allemaal niet veel helpen. Het is echt niet zo dat we er een heel tactisch plan rond bouwen.”

Want zekerheid zou de entourage van Evenepoel liever al vroeger hebben. “En voor alle duidelijkheid: het is nog altijd beter om in het roze te starten aan de tijdrit dan met een achterstand.”

Anderhalve minuut achterstand lijkt het maximum dat de achterstand zou mogen zijn. “Dan wordt het moeilijk, maar is het zeker nog niet verloren.”