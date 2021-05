🎥 Hayter wint tweede rit in de Ruta del Sol en is de nieuwe leider

De tweede etappe in de Ruta del Sol is met 184,8 kilometer de langste van de vijf. Van Iznajar naar Alcala la Real stonden er vijf beklimmingen op het menu.

De eerste drie hellingen waren er allemaal van derde categorie. In het tweede deel van de koers reden de renners twee keer over de Alto de la Hortichuela van tweede categorie.

De eerste keer wordt de helling van 1.100 meter hoogte gepasseerd op 60 kilometer van het einde, de tweede keer op net geen 10 kilometer.

De finish was nog een stevige klim, met een stijgingspercentage van gemiddeld net geen 10 procent. De Brit Ethan Hayter won de etappe en is ook de nieuwe leider. Miguel Lopez werd tweede, Sven Bystrom was derde in de rit.