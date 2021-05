Simon Yates blijft erin geloven, maar: "Ik had liever dichter bij de top gestaan"

Simon Yates had ongetwijfeld meer verwacht van zijn eerste week in de Giro. De Brit van Team BikeExchange staat voorlopig op de negende plaats in het algemeen klassement op 56 seconden van leider Egan Bernal.

Opvallend, want Simon Yates werd gezien als één van de grote favorieten voor eindwinst. De Brit heeft dus echter wel al wat tijd goed te maken. "Op de gravelklim waren er kleine verschillen, maar het valt nog wel mee", legde Yates uit en staat te lezen bij Wielerflits. Toch had Yates liever dichter bij Bernal gestaan. De Brit volgt nu op 56 seconden van de Colombiaan. "Ik ben er bij, maar toch had ik liever dichter bij de top gestaan. Hopelijk komen er nog goede dingen aan", aldus Yates.