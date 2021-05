Simon Yates kijkt uit naar gevreesde klim: "Het is één van de zwaarste beklimmingen die ik ken"

De eerste week zorgde al voor enkele verrassingen in de Giro, maar in de tweede week en de slotweek wachten er nog enkele zware ritten. Vooral de gevreesde Monte Zoncolan zou in de tweede week wel eens voor serieuze verschuivingen kunnen zorgen.

Een renner die uitkijkt naar de Monte Zoncolan, is Simon Yates. Zijn interview staat te lezen bij Wielerflits. "Het is één van de zwaarste beklimmingen die ik ken. Het is ook de eerste echte klim in deze Giro, want nu worden er alleen verschillen gemaakt in de finale, terwijl het overal kan op de Monto Zoncolan", aldus Yates. Ook de slotweek zou nog voor verrassingen kunnen zorgen. "Ik hoop dat ik nog tijd terug kan pakken, want ik weet dat ik een bonus nodig heb voor de slottijdrit. Ik kijk er alvast naar uit", legde de Britse klassementsrenner uit.