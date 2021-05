Bondscoach geeft zijn visie op Giro van Evenepoel: "Vanaf dag 1 onder de indruk" vs "Topstuurman zal hij nooit worden"

Nu al geslaagd. Dat vindt de bondscoach over de Giro van Remco Evenepoel. Ten slotte heeft die laatste al fantastische dingen gedaan. Al is het meest opvallende toch wel de twee minuten die hij verloor in de 'Strade-rit'. Vanthourenhout staat dus ook even stil bij de stuurmanskunst van Evenepoel.

"Ik was al vanaf dag 1 onder de indruk van Evenepoel. De dagen daarna heeft hij bevestigd, maar ik vreesde wel voor die slechte dag. Dit is eigenlijk logisch. Ik ben benieuwd naar wat er nu nog komt. Wordt de slechte dag bevestigd of doet hij binnen enkele dagen "een Remco" en gaat hij er alleen vandoor? Of stapt hij op de 2e rustdag uit de Giro?" Vanthourenhout stelt zich deze vragen in een gesprek met Sporza.

Wel komt Vanthourenhout tot één conclusie over het tijd die Evenepoel prijsgaf. "Het gebeurde niet toevallig een dag na de rustdag. Hij heeft totaal geen ervaring in een grote ronde dus hij zal zijn rustdag misschien anders invullen in de toekomst. Of was het gewoon een hongerklop? Ze zullen hier wel uit leren binnen de ploeg."

VELDRITINITIATIE

Het bericht deed al een paar keer de ronde dat Evenepoel bij de bondscoach om een veldritinitiatie vroeg. "Dat is al een paar keer ludiek ter sprake gekomen. Hij wou graag eens aansluiten en hij is ook meer dan welkom. Het stond afgelopen winter ook op de planning, maar door zijn revalidatie is dat niet gelukt. Hij heeft de voorbije 18 maanden sowieso niet veel tijd gehad om in die dingen te investeren."

© photonews

Door al die maanden zonder koers is het logisch dat hij op een mindere dag extra afziet. "En dan vind ik het straf dat hij "maar" zoveel tijd verliest." Desondanks leek hij moeite te hebben om op het grind de balans te bewaren. "Remco is laat beginnen te fietsen en dus is stuurmanskunst niet zijn sterkste wapen. In de winter moet hij zeker eens gaan trainen met een crossfiets, een mountainbike of zelfs op de piste."

UITGAAN VAN EIGEN STERKTES

Vanthourenhout is er zeker van dat Evenepoel op dit gebied nog gaat evolueren. "Een topstuurman zal hij natuurlijk nooit meer worden, maar hij moet uitgaan van zijn eigen sterktes. Hij heeft zo ook al fantastische dingen laten zien."

Komt het tot een glansrijk deel aan het einde van deze Giro of is Evenepoel er tegen dan al niet meer bij? "Hij komt van ver en het zou echt geen schande zijn als hij er nog uitstapt. Ik zou dat misschien zelfs verstandig vinden want er komen nog grote doelen aan. Maar hij kan ook nog podium rijden, of top 10. Voor mij is zijn Giro nu al geslaagd."