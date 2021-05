De Bondt wilde zich opofferen maar zat alleen: "Ik wist dat het echt te lastig was om dikke prijs te rijden"

Dries De Bondt is aan een prima Ronde van Italië bezig. Een hele aanvallende ook. Meermaals was de Belgische kampioenentrui al te zien in een ontsnapping. Voor de derde dag op rij finishte De Bondt bij de eerste vijftien. Meer zat er niet in gezien het zware parcours.

Bij Alpecin-Fenix was het zeker het plan om iemand mee voorop te sturen. "Eigenlijk waren de meest interessante mannen om mee te zijn Jimmy Janssens en Louis Vervaeke. Ik heb er alles aan gedaan om die mannen te assisteren tijdens het eerste koersuur. Het zag er een paar keer echt goed uit", besprak De Bondt de aanvang van de rit bij onder meer Sporza en VTM Nieuws. HOOP OP EEN PLOEGMAAT IN DE VLUCHT TEVERGEEFS "Na die lastige start zijn er drie weggereden op een dood moment", vervolgde De Bondt. "Er kwam dan twee man bij, ik en Honoré kwamen er dan ook nog bij. Nadien kwamen er nog een hoop renners aansluiten en dan waren we blijkbaar ineens weg. Ik had gehoopt dat er nog iemand van ons bij ging zijn in dat tweede groepje. Dan kon ik mij opofferen voor de betere klimmers van de ploeg." De Bondt toonde zich realistisch over zijn eigen capaciteiten. "Ik wist ook dat het voor mij echt wel te lastig was om een dikke prijs te rijden. Ik ben er zo lang mogelijk blijven aanhangen." Dat resulteerde in een elfde plaats. Toch weer verdienstelijk na ook al een zesde en een vierde plaats in de vorige twee etappes.

