Egan Bernal maakt opnieuw indruk in de Giro en is de absolute topfavoriet voor de eindzege: "We kunnen tevreden zijn over deze dag"

De Colombiaanse klassementsrenner was dan ook een tevreden man na de elfde etappe in de Ronde van Italië. "Het was echt een zware dag. We hadden wel enkele grote gaten verwacht en een paar klassementsrenners hebben tijd verloren. Ik ben blij dat ik vooraan ben aangekomen", aldus Bernal op de officiële website van INEOS Grenadiers.

Bernal besloot om Buchmann te volgen en deze actie heeft goed uitgepakt. "Het ging echt hard. Op een bepaald moment ging Buchmann, maar aangezien hij op 1 minuut en 40 seconden stond, had ik marge om mee te spelen. Toen Carthy ging, trok ik naar Buchmann en samen konden we tijd pakken op de andere renners. We kunnen tevreden zijn over deze dag", aldus de Colombiaan.

"He’s shown once again just how good he is. He has put the hard yards in and he deserves this."



