Operatie van jonge landgenoot is goed verlopen: "Heb al genoeg pech gehad, maar ben vastbesloten om sterker terug te komen"

Gerben Thijssen is een opkomend talent. Dit seizoen bleven de uitstekende resultaten nog wat uit, maar vorig seizoen eindigde hij tweede in een etappe in de Giro. Het zal nog wel even duren voor hij opnieuw kans maakt op mooie resultaten, want hij moet nu revalideren na een operatie aan een gebroken sleutelbeen.

"Het is een grote teleurstelling, want ik heb al genoeg pech gehad, maar ik ben vastbesloten om sterker terug te komen. Het positieve is dat de operatie goed is verlopen en dat ik de komende dagen zelfs weer op de rollen zou moeten kunnen gaan trainen", aldus Thijssen op de Twitterpagina van Lotto Soudal.

🎙️ @Thijssen_Gerben: "It's a major disappointment as I’ve already had my share of bad luck but I am determined to come back stronger. The positive thing is that the surgery went well, and I should even be able to start training on the rollers again in the next few days."