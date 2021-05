Renner van Movistar geeft op in de Giro na val in twaalfde etappe

Marc Soler was aan een sterke Giro bezig. De Spanjaard eindigde in twee ritten al in de top 10 en in het algemeen klassement volgde de renner van Movistar op een uitstekende elfde plaats. Soler zal de Giro echter niet uitrijden.

Vandaag kwam Soler namelijk vroeg ten val in de twaalfde etappe van de Ronde van Italië. Movistar heeft op sociale media laten weten dat de 27-jarige Spanjaard de strijd heeft moeten staken.

Lamentablemente, @solermarc93 abandona el 🇮🇹 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro tras su caída en el inicio de la 12ª etapa. Más info, durante el transcurso del día.



We sadly have to confirm Marc Soler will not continue in the @giroditalia following his crash early on stage 12. More info later. pic.twitter.com/5splOMXwwE