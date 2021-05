Simon Yates doet goede zaak in het klassement: "Het was niet één van de dagen waar ik naar uitkeek"

Simon Yates kan terugblikken op een goede prestatie in de elfde etappe van de Giro. Yates bleef bij zijn concurrenten en schuift daardoor op naar de vijfde plaats in het algemeen klassement.

Zelf was Simon Yates wel tevreden over zijn prestatie, want de elfde etappa wilde hij zo snel mogelijk achter de rug hebben. "Het was niet één van de dagen waar ik naar uitkeek, maar ik denk dat ik goed gereden heb en goede benen had. Ik kijk uit naar de komende dagen", aldus de Brit op de officiële website van Team BikeExchange.

Door zijn goede prestatie staat Yates nu op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Hij staat op 1 minuut en 22 seconden van leider Egan Bernal. "Het was een goede dag vandaag, gezien de situatie in het klassement. Ik ben nu opgeschoven naar de vijfde plaats, dus het gaat vooruit", legde Yates uit.