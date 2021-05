🎥 Victor Campenaerts ervaarde hoe zwaar een Girorit kan zijn: "Ik voelde me meer leeg dan ik verwacht had"

Victor Campenaerts is al verschillende keren in de Giro in de aanval getrokken. Zo ook in de rit naar Bagno di Romagna. Het eerste deel van de etappe, dat kon hij immers wel aan. Daarna werd het echter pas echt bergachtig en dus was het toch afzien.

"In het begin leek het een lange koers te worden", deed Campenaerts zijn relaas aan de aankomst. "Het waren geen echte bergen, maar hellingen. Het was wel vrij lastig. Dan kwamen we in een vallei en was het een lange tijd een vlak parcours. Dus zei ik: 'Laten we het eens proberen en in de ontsnapping gaan.'"

Het bleef echter niet vlak, met de beklimmingen van de Monte Morello, Passo della Consuma, Passo della Calla en Passo del Carnaio die op het programma stonden. "Ik ging dus mee in de ontsnapping, maar had geen ambities qua resultaat op zulk zwaar parcours."

Rustig de rit uitrijden, was dus het idee hierachter. Alleen had het meegaan in de aanval toch energie gekost. "Ik liet me uitzakken, maar ik voelde me meer leeg dan ik verwacht had. Het was een zwaardere dag dan ik gedacht had", besloot Campenaerts.