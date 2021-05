Anastasia Chursina wint tweede etappe in Ronde van Burgos

De tweede etappe in de Ronde van Burgos ging over 97 kilometer, met ook twee beklimmingen van derde categorie op de agenda.

Na de eerste beklimming reden Anastasia Chursina, Heidi Franz en Antri Christoforou weg uit het peloton.

De alto Retuerta, de tweede beklimming van de dag, was er te veel aan voor Christoforou. Chursina reed uit het wiel van Franz weg en kwam solo over de finish, ondanks een poging van Anna Van der Breggen om het peloton terug te brengen.

Elise Chabbey neemt de leiderstrui over van Grace Brown.

