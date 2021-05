Lefevere tevreden als Evenepoel in top tien eindigt en bekijkt tussenstand positief: "Eigenlijk is dat al een half mirakel"

Wat denkt Patrick Lefevere nu Remco Evenepoel een paar minuten verderop staat in de Giro? Dat die laatste nog altijd goed bezig is. Wel dat er aan zijn stuurmanskunsten gewerkt moet worden. Wel is Lefevere nog altijd positief over de huidige klassering van zijn poulain.

"Davide Cassani, een wijze man, wees me er nog op. 'Patrick, weet je dat zelfs Eddy Merckx pas negende werd in zijn allereerste grote ronde? In die zin zit Remco dus nog perfect op schem", lacht Lefevere als hij het bij Het Laatste Nieuws heeft over de Giro van Evenepoel.

SCHADE VALT NOG MEE

Ook Lefevere heeft uiteraard gezien hoe moeilijk Evenepoel het woensdag had op de sterrati. "Ik herinner me hoe hij in een Italiaanse rittenkoers, enige tijd terug, in een etappe over twee van die stroken zes minuten verloor. Vergeleken daarbij viel de schade nu mee. Tuurlijk was Remco een beetje bang. Je zag hem in de bochten tot twintig plaatsen kwijtspelen. We moeten meer werken aan zijn stuurmanskunsten."

Momenteel staat Evenepoel zevende en daar is Lefevere lang niet ontevreden mee. "Eigenlijk is dat al een half mirakel. Het zou mooi zijn mocht hij de Giro kunnen afsluiten binnen de top tien." Op welke steun kan die hiervoor rekenen? Almeida wekte bij de Portugese pers de indruk weinig zin hebben in de rol van helper, of was dat opgeklopt? "Ik sprak João woensdagavond, toen hij los reed op rollen. Hij maakte er geen misbaar over."