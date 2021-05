Na "Vraag hem maar hoe je moet koersen" repliceert vluchter van Jumbo-Visma: "Je moet bereid zijn om te verliezen"

Jumbo-Visma had een mannetje mee in de finale van de twaalfde rit in de Giro. De manier waarop een kans op een ritzege verkwanseld werd, was pijnlijk om zien. George Bennett was de man die Jumbo-Visma vertegenwoordigde in de aanval. Hij en Brambilla werkten niet goed samen.

Lucas Hamilton reed nog naar Andrea Vendrame toe in de laaste vijftien kilometer. Dan moesten Bennett en Brambilla dat toch zeker ook kunnen. Alleen: die twee vertikten het om de ander in het kielzog mee naar voren te brengen. "Vraag Bennett maar hoe je moet koersen", uitte Brambilla zijn ongenoegen na de finish. "Je moet bereid zijn om te verliezen als je wilt winnen", is de theorie van Bennett. Misschien duurt het even voordat ik het spelletje doorheb Volgens de Nieuw-Zeelander had hij toch niet kunnen winnen als hij zelf dat gat had toegereden. "Ik kan niet alle aanvallen terughalen, want dan zou ik alsnog derde of vierde eindigen. Meedoen voor etappezeges in ontsnappingen is iets dat ik niet veel doe. Dus misschien duurt het ook even voordat ik het spelletje doorheb." Bennett was aanvankelijk met klassementsambities naar de Giro getrokken, maar die mocht hij snel opbergen. "Ik denk dat de etappes in het hooggebergte meer kansen bieden. Dan gaat het meer om de vorm van de dag dan het kat- en muisspel. Na de teleurstellingen van vorige week ben ik het vertrouwen niet verloren. Ik ga proberen er nog het beste van te maken en een etappe te winnen."