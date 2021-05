Ploeg van Stuyven en Theuns deelt fantastisch filmpje om sponsordeal aan te kondigen

Segafredo gaat twee extra jaren door als co-sponsor bij Trek. De overeenkomst begon in 2016 en loopt nu al zeker tot 2023.

Dat nieuws werd in een heerlijk filmpje voorgesteld. Manager Luca Guercilena belt daarin Segafredo op om te zeggen dat ze zonder koffie zitten.

Segafredo komt koffie leveren en vraagt of het genoeg is voor twee seizoenen.

The Boss: “Damn we’re out of coffee!” 🤔

Segafredo: “Say no more” 😉



☕ @segafredoitalia pic.twitter.com/ks018yaAjc