Deceuninck-QuickStep kiest zo goed als zeker voor Almeida in volgende ritten

Remco Evenepoel staat na de etappe op de Zoncolan achtste op bijna vier minuten achterstand op Egan Bernal.

Nog binnen de top drie eindigen, dat lijkt ondertussen zo goed als onmogelijk. "Het podium wordt moeilijk nu voor Remco, maar dat wisten we vooraf ook. Ik denk dat Remco er zelf wel ergens van droomde. We zijn hier zonder verwachtingen gestart, maar Evenepoel is natuurlijk een winnaar. Die wil het zo goed mogelijk doen", vertelt ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza.

Met welke doelstellingen Evenepoel de volgende dagen rijdt, is op dit moment wat koffiedik kijken. "We zullen eerst vanavond kijken hoe hij zich voelt na vandaag. Hij heeft toch goed gereden en ging met een kleine groep naar boven. We zullen ook praten en zien wat hij zelf wil."

Wordt dan toch de kaart Almeida getrokken? "Almeida is ook nog in heel goede doen, ook daarom moeten we vanavond eens praten en samen beslissen wat we gaan doen."