Greg Van Avermaet verkent etappes van Tour de France: "Gelukkig zijn de terrassen open"

Greg Van Avermaet is met enkele ploegmakkers een deel van de etappes uit de Tour de France aan het verkennen.

Donderdag verkenden Van Avermaet en co de bergetappe van 3 juli tussen Oyonnax en Le Grand Bornand. “Of het nu bij de Belgische ploegen was waar ik reed of bij BMC of CCC, ik heb nog nooit zoveel kilometers in de bergen gemaakt tijdens de training”, zei hij aan L’Equipe.

Niet meteen hetgeen je verwacht van Greg van Avermaet. “Ik werd beschouwd als een klassiekerspecialist, dus ik werd gespaard voor dit soort sessies, zelfs ter voorbereiding van de Tour de France. Maar, ik geef toe dat deze trainingsmethode niet nutteloos is. Het is veeleisend, vooral voor mij, maar het kan nuttig zijn voor later.”

Het weer is de voorbije weken echter al spelbreker geweest, met geregeld regen en onweer. In het Aravismassief, de verkenning van vandaag, ligt zelfs heel wat sneeuw. “Gelukkig zijn de terrassen open,” besloot Van Avermaet lachend.