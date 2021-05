Lefevere stelt zijn ploeg samen: "Ik heb die miljoenen om een rondeploeg te zijn"

Patrick Lefevere is bezig het Deceuninck-QuickStep van volgend seizoen samen te stellen, al jaagt hij zich daarbij niet op.

Voor een ploeg die wat kan betekenen in de grote rondes wordt geschat dat 20 miljoen euro budget nodig is. "Dat heb ik", zegt Lefevere in een mededeling. "En ik weet dat een rondeploeg geld kost. Maar het is niet omdat ik nu misschien wat meer budget ga hebben dat ik als een wilde tekeer moet gaan in het peloton. Ik heb nog wat tijd. Het is niet dat we zonder adem zitten. We hebben zelf al goede renners. Misschien moeten we eens een oude rat pakken, iemand die veel ervaring heeft in een grote ronde en bereid is Evenepoel bij te staan."

Andere ploegen kunnen blijkbaar grote bedragen bieden. "Aan de ene kant is het jammer dat Joao Almeida weg gaat, maar die manager van Bora-hansgrohe heeft misschien wel de grot van Ali Baba gevonden, want hij doet offertes aan coureurs die niet meer van deze wereld zijn, althans toch voor mij niet. Blijkbaar willen ze echt de Tour winnen. Ik laat me alleszins niet opjagen."

Bij de sponsors stopt Deceuninck, maar QuickStep gaat verder. "We zijn blij dat Quick-Step zes jaar langer blijft en we blijven spreken met andere sponsors. Die zullen we te gepasten tijde aankondigen. We zijn er volop mee bezig. Ook hier laat ik me niet opjagen."