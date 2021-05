Van der Breggen haalt het opnieuw in onderonsje met Van Vleuten en verovert nog eindzege in Burgos

Anna van der Breggen heeft na een sprint tegen Annemiek van Vleuten in de Ronde van Burgos de vierde en laatste etappe gewonnen. Van der Breggen moest het niet enkel met de ritzege stellen, want ze veroverde ook nog de eindzege.

Na drie etappes behoorde de leiderstrui nog toe aan Fisher Black, maar de slotetappe naar Lagunas de Neila stond dus nog op het programma. Daar kan altijd nog veel gebeuren. De sterkste rensters kwamen naar voren. Dat waren niet toevallig Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten.

De twee Nederlandse toppers vochten de laatste weken al een paar duels uit. Bij twee vorige recente zeges van Van der Breggen op Spaanse bodem troefde ze telkens Van Vleuten af. Dat scenario herhaalde zich ook deze keer. Van der Breggen en Van Vleuten gingen samen naar de finish, maar de regerende wereldkampioene toonde zich het snelst aan de meet.

DRIE SECONDEN BESLISSEN OVER EINDWINST

Van der Breggen ging zo dus ook nog met de eindzege aan de haal. In het eindklassement had ze drie seconden over op Van Vleuten en 23 seconden op Vollering, nog zo'n goeie Nederlandse renster.