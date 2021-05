Vier Belgen in de aanval en duel der Lage Landen: Campenaerts haalt het van Nederlander om ritwinst in de Giro

De vijftiende etappe begon met een grote val en nadien maakten Belgen als Campenaerts, Hermans, De Bondt en Vanhoucke mee de koers. Deze vier landgenoten gingen mee in de vroege vlucht. Campenaerts bleef voorop met de Nederlander Riesebeek.

Vlak na de start was er al een massale valpartij, die zorgde voor een neutralisatie van een twintigtal kilometer. Bekendste slachtoffer was Buchmann: de nummer zes uit het klassement moest opgeven. Campenaerts was na de herstart de eerste aanvaller van de dag. Zijn versnelling lag aan de basis van het vormen van een kopgroep van vijftien man.

DRIEMAAL GORNJE CEROVO

Er was Belgisch gezelschap voor Campenaerts in die kopgroep, want dus ook De Bondt, Hermans en Vanhoucke waren mee. In de gietende regen voerde de Giro de renners naar de Italiaans-Sloveense grens, met drie keer de beklimming van de Gornje Cerovo. Bij de derde passage kwam Campenaerts boven met Riesebeek.

Torres bleef er ook nog lang aanhangen, maar moest op de laatste stroken van de klim passen. De samenwerking tussen Campenaerts en Riesebeek was goed genoeg om de achtervolgers af te houden, die zouden stranden op zeven seconden. Zowel Riesebeek als Campenaerts demarreerden nog op het laatste sprintje. Het werd toch een sprint met twee: Campenaerts had nog de kracht over om Riesebeek te remonteren.