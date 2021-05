De Gendt moet opgeven in Giro: "Dit is de enige juiste beslissing"

Door De Gendt zijn opgave, houdt Lotto-Soudal maar twee renners over in koers: de Nederlander Harm Vanhoucke en de Italiaan Stefano Oldani. Onze landgenoot neemt met pijn in het hart afscheid van de grote Italiaanse ronde, dat liet hijzelf blijken in een post op Twitter.

“Met tranen in mijn ogen en hevige kniepijn moet ik vaarwel zeggen tegen de Ronde van Italië. Ik kon de laatste weken niet op mijn normaal niveau presteren en er was geen verbetering. Uit de Giro stappen is de enige juiste beslissing op dit moment. Jammer dat er nu maar twee teamgenoten overblijven”, aldus Thomas De Gendt op Twitter.

With tears in my eyes and pain in the knee i have to say goodbye to the Giro. I could not perform on my normal level the last 2 weeks and there was no improvement. The only right decision that could be made at this moment. I’m sorry to leave my 2 teammates behind.