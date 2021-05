Ongeziene ontknoping in Ronde van Limburg: Van Moer verspeelt zege door verkeerd te rijden en Merlier wint!

De Ronde van Limburg was de koers waarin Tim Merlier terug in competitie trad na zijn opgave in de Giro. Maar het was vooral de koers van een knappe numero van Brent Van Moer, die op weg leek naar de zege, maar er op een onvoorstelbare manier nog naast pakte.

Na zestig kilometer plaatste Brent Van Moer al een aanval en nadien stopte het nooit voor de Lotto-man om de koers te maken. In de ultieme finale had Van Moer enkel nog Frederik Backaert bij zich. Op de voorlaatste kasseistrook reed Van Moer ook hem uit het wiel. Achter de twee zaten ook nog enkele vluchters Colman, Hoole en Paquet. Hoole bleek van die drie de beste kasseirenner. Voorin zou die echter ook niet meer geraken, want Van Moer was aan een straf nummer bezig. Die moest wel de laatste veertien kilometer nog alleen overbruggen. De kloof met het peloton was op dat moment ongeveer een minuut. Dat greep nog wel Colman en Paquet terug en daarna ook nog Hoole en Backaert. Ook op Van Moer werd er nog volop jacht gemaakt, ondanks afstoppingswerk van Degenkolb en Vermeersch. De kilometers werden altijd maar minder en minder, maar de voorsprong van Van Moer ook. Hij begon nog als leider aan de slotkilometer, maar dan gebeurde het ongelooflijke: ergens moet Van Moer verkeerd gereden zijn. Het werd dus een groepssprint, die Merlier vlotjes naar zijn hand zette en tot zijn verbazing leverde dat de overwinning op.