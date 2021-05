Straffe stat bij Lotto Soudal: 66,666...% van de ploeg mee in de juiste ontsnapping in de Giro

Het moet een bijzondere ervaring zijn voor de overgebleven renners van Lotto Soudal in de Giro om nog verder te koersen. Zelden zit je immers in een rittenkoers met exact... drie renners. Dat houdt hen echter niet tegen om er nog het beste van te maken.

In de vijftiende etappe van Grado naar Gorizia viel dat wel erg op. Op het moment dat de kopgroep van vijftien man vertrok, zaten er daar twee van Lotto Soudal bij: Stefano Oldani en Harm Vanhoucke. Twee van de drie die nog in koers zijn. De enige Lotto-man die niet mee was is Thomas De Gendt.

Dat zal ook nog niet vaak voorgevallen zijn. Vaak is De Gendt diegene die in een grote ronde dag na dag in de aanval gaat. In deze Giro pakt hij het rustiger aan, door enkele kwaaltjes en ook in de wetenschap dat Tour en Vuelta nog volgen.

OLDANI EN VANHOUCKE NET BUITEN DE TOP 10

Oldani en Vanhoucke waren dus wel mee. Zo was 66.6666666667% van de Lotto-ploeg vertegenwoordigd in de goede ontsnapping. Dat is al een statistiek waar je achteraf in het hotel kan komen aanzetten. Een echt grote uitslag zat er niet in: Oldani werd dertiende op 1'02" van ritwinnaar Campenaerts. Vanhoucke bolde zeven seconden later over de streep als vijftiende in de daguitslag.