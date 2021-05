🎥 Te zot voor woorden: Egan Bernal op Passo Giau 'aangemoedigd' door mannen met... een kettingzaag

Geen wonder dat Egan Bernal zo snel boven was op de Passo Giau. Op zo'n beklimming maak je als wielrenner de gekste dingen mee. Toeschouwers die langs de kant van de weg hun kettingzaag bovenhalen, veel zotter moet het niet worden.

Live tv-beelden van de beklimming van de Passo Giau waren er amper of niet door het slechte weer. Uren na afloop van de etappe zijn dan toch zeer opmerkelijke beelden opgedoken. Daarop is immers te zien hoe twee mannen langs de kant van de weg meelopen met Bernal met een kettingzaag in hun handen.

Als je zulke figuren tegenkomt, trap je wellicht wel twee kilometer per uur sneller. Alhoewel: Egan Bernal bleef er ijzig kalm onder en zette gewoon zijn weg verder richting de top van de klim. De roze trui leek niet onder de indruk van deze toch wel speciale 'aanmoediging'. Ze hebben in elk geval een bizar gevoel voor humor, de mannen met de kettingzaag.