Bernal acht huidige voorsprong voldoende en staat niet te trappelen voor de Tour: "Ik denk niet dat ik naar de Tour ga"

Op de tweede rustdag in de Giro had Egan Bernal het op zijn persconferentie over zijn voorsprong op de eerste achtervolgers in het algemeen klassement. En ook al over de vooruitzichten na de Giro. In een Tour-deelname heeft de Colombiaan dit jaar niet echt zin.

Bernal heeft momenteel een voorsprong van bijna twee en een halve minuut op Caruso en meer dan drie en een halve minuut op Carthy. "Die kloof moet volstaan voor de tijdrit in Milaan. Die bonus zou voldoende moeten zijn om de Giro te winnen. Ik ben geen echte tijdritspecialist, maar twee en een halve minuut is toch veel."

Vaak is het Bernal zelf die aan de boom schudt en de dingen in beweging zet. "Het plan was eigenlijk om het meer behouden aan te pakken, maar ik hou ervan om aan te vallen en de koers te laten ontploffen. Op een gegeven moment neemt de adrenaline het over. Vooraf in de bus is het steeds het plan om geen tijd te verliezen, maar in de koers heb ik vaak geprobeerd om tijd te winnen."

De Giro en de Tour rijden is heel zwaar

Het is tot dusver allemaal beter verlopen dan verwacht. "Voor aanvang van de Giro dachten we dat ik gezien mijn voorbereiding op achterstand zou staan, maar ik bleek beter in vorm dan gedacht." Voorlopig maakt Bernal geen deel uit van de Ineos-ploeg voor de Tour. Moet hij in deze vorm toch niet mee naar Frankrijk? "Ik denk niet dat ik naar de Tour ga. De Giro én de Tour rijden is heel zwaar."

In principe zijn Thomas en Carapaz de kopmannen voor Ineos in de Tour. "De renners die momenteel tot onze Tour-ploeg behoren, kunnen het daar heel goed doen. Mijn voorkeur gaat uit om te focussen op het tweede deel van het seizoen en misschien de Vuelta te rijden. Of ik deelneem aan de Olympische Spelen weet ik niet, want ik heb soms toch nog last aan mijn rug."