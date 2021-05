Bernal wellicht klasse te sterk maar welke namen blijven nog voorin staan? Onze verwachtingen voor huidige top 5

Egan Bernal is zo imponerend dat de eindzege in de Giro hem nu al niet meer lijkt te kunnen ontsnappen. Nochtans werd vooraf gezegd: de derde week, daar ligt het zwaartepunt. Waarmee bedoeld werd: rit 17, 19 en 20. Met dan nog rit 21 als tijdrit. Dat moet nog allemaal komen.

Is Bernal dus wel zo onkopbaar als hij lijkt? En een minstens even belangrijke vraag: wat kunnen zijn naaste belagers in de volgende etappes? We laten ons licht schijnen over de renners die momenteel in de top vijf staan, het traject dat ze tot dusver hebben afgelegd en wat we van hen nog mogen verwachten.

EGAN BERNAL

Lijkt op elke beklimming wel naar boven te vliegen in deze Giro. Herinnerde er ons aan hoe sterk een goede Bernal wel niet is. De andere klassementsmannen die vooraan staan, zijn geen ware tijdritspecialisten. Bernal is dus terecht tevreden over zijn huidige voorsprong. In principe gaat hij de kloof enkel nog uitdiepen, tenzij zijn rug het op één van de volgende, zware dagen toch begeeft. Nog even voorbehoud aantekenen dus.

© photonews

DAMIANO CARUSO

Dé verrassing uit de Giro. Staat als enige nog binnen drie minuten van Bernal omdat hij niet kapot lijkt te gaan en met al zijn ervaring weet waar hij mee bezig is. Zal zich niet opblazen. Straf dat Bahrein na de opgave van Landa op de tweede rustdag toch de nummer 2 van het klassement in de ploeg heeft. Caruso kan nog enkele posities zakken, maar evengoed blijft hij staan en eindigt hij op zijn 33ste voor het eerst op het podium.

HUGH CARTHY

Bij de Brit van EF Education lijkt het in stijgende lijn te gaan. Heeft op de openingstijdrit na nog geen echte slag gemist en bevestigt na zijn derde plaats in de Ronde van Spanje van vorig jaar. Als iemand Bernal nog durft aan te vallen, is hij het misschien wel. Al is het zeer de vraag of Carthy dat in deze Giro in de benen heeft. Moet op papier voorbij Caruso kunnen, al blijkt ook dat voorlopig ferm moeilijk te zijn.

© photonews

ALEKSANDR VLASOV

Is op weg om voor het eerst in zijn loopbaan een grote ronde in de top vijf te eindigen. Bevestigt zo zijn potentieel. Het gaat wel nog wat op en af, die absolute topprestatie hebben we ook nog niet van hem gezien. Wellicht zijn de komende bergritten wel het perfecte terrein om daarmee uit te pakken. Zeker ook een podiumkandidaat.

SIMON YATES

Leek na een aarzelende eerste week er helemaal door te komen met een zesde plaats op de Zoncolan. Werd op dat moment dan ook beschouwd als dé uitdager van Bernal, maar de zestiende rit viel dan weer tegen. Zou kampen met enige problemen, maar wat die dan juist zijn, is niet bekend. Moet zeker nog tijd pakken bergop, want de tijdrit blijft een probleem. Ciccone en Bardet hijgen ook nog in zijn nek. Moeilijk te voorspellen renner.