Jumbo-Visma heeft duidelijke plannen in de Giro: "We willen met hem in de top 10 van het algemeen klassement eindigen"

Tobias Foss doet het voorlopig uitstekend in de Ronde van Italië. De 24-jarige Noor staat voorlopig op een knappe negende plaats in het algemeen klassement op 8 minuten en 20 seconden van leider Egan Bernal.

Ook in de koninginnenrit van maandag maakte Tobias Foss een goede indruk. Hij reed op zijn eigen tempo naar een knappe tiende plaats. Daardoor staat de Noor in het algemeen klassement nu op een negende plaats.

Addy Engels, sportief directeur bij Jumbo-Visma, is tevreden. "Op de slotklim was het ieder voor zich. Tobias besloot al vroeg om zijn eigen tempo te rijden. Hij deed het uitstekend en dit resulteerde in de tiende plaats en een gewonnen positie in het algemeen klassement."

"Halverwege de Giro hebben we onze doelen moeten bijstellen. We gaan proberen om met Tobias in de top tien te eindigen. Hij deed het erg goed vandaag. Nu is iedereen toe aan een welverdiende rustdag", legde Engels uit op de website van Jumbo-Visma.