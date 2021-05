Eerlijke analyse van Simon Yates: "Egan Bernal steekt er met kop en schouders bovenuit"

Simon Yates was naast Egan Bernal de topfavoriet om de Giro te winnen, maar de Brit van Team BikeExchange moet voorlopig tevreden zijn met de vijfde plaats op 4 minuten en 20 seconden van de Colombiaan.

Simon Yates beseft dat het moeilijk zal worden om de Giro nog te winnen. "De overwinning zal heel moeilijk worden. Er zou iets heel speciaals en onverwachts moeten gebeuren wil ik winnen, denk ik. Als die kans zich voordoet, zal ik hem proberen te grijpen, maar het zou erg verrassend zijn. Ik zal voor het podium vechten zo lang als ik kan", legde Yates uit en staat te lezen bij Cyclingnews.

De Britse klassementsrenner van Team BikeExchange is onder de indruk van Egan Bernal, de leider in de Giro. "Hij heeft duidelijk bij elke gelegenheid laten zien dat hij hier de beste is. Bernal steekt op dit moment met kop en schouders boven iedereen uit. Ik denk niet dat hij zijn greep op het algemeen klassement zal verliezen."