Lorena Wiebes is veel te snel voor rest van het deelnemersveld in tweede rit Lotto Thüringen Tour, top 5 voor Kopecky

Na de ritwinst voor Norsgaard ging de Lotto Thüringen Tour verder met de etappe van en naar Gera, vakkundig naar haar hand gezet door Lorena Wiebes. Haar aanzet was zo fors dat er nog een seconde tussen haar en de andere sprintsters zat.

Het verhaal van de dag was dat de ene na de andere aanval mekaar opvolgde, maar dat niemand echt heel ver weggeraakte. Katharina Fox veroverde wel de harten. Zij is geen profrenster, maar deed wel mee in het profpeloton en was de eerste aanvalster van de dag. Ze werd gegrepen en ging nadien opnieuw in de aanval.

Ze moest het telkens in haar eentje weten te klaren. Bij haar tweede ontsnapping reed ze wel 1 minuut en 15 seconden bij mekaar. Op het meer heuvelachtig gedeelte van het parcours werd ze nog een keer tot de orde geroepen.

NORSGAARD NA RITWINST NU TWEEDE

In de finale scheurde het enigszins, maar er bleven nog wel een zestigtal rensters over in het peloton voor de groepssprint. Lorena Wiebes spurtte op de kasseitjes iedereen uit het wiel en was de overduidelijke winnares. Norsgaard werd tweede, Majerus derde. Kopecky moest genoegen nemen met de derde plek.