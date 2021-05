Nog niets aan de hand voor Bernal maar wel boeiende dagen in het vooruitzicht

Dat was een omwenteling die we niet meteen zagen aankomen: Egan Bernal die bergop moest passen en zijn meerdere moest erkennen in Yates en Almeida. Al kon het haast niet anders dan of die zware, laatste dagen gingen nog een kleine verrassing bieden.

Bernal die zomaar zou freewheelen naar de eindzege: daarvoor is het allemaal toch net ietsje te zwaar en hakken de inspanningen over drie weken aan het einde van zo'n grote ronde er te fel in. Nog een tussendoortje richting Stradella en vervolgens nog twee bergritten en een tijdrit staat het Giropeloton te wachten. Met als grote vraag: kraakt Bernal nog?

Voorlopig dienen we te concluderen dat Egan Bernal zeker nog controle heeft over de zaak. Toen hij loste bij Yates maakte hij meteen de klik in zijn hoofd: "Oké, dan maar zien dat ik ten opzichte van de nummer 2 in het klassement geen terrein prijsgeef.' Dan ben je nog helder in het hoofd. Hij heeft ook een sterke ploeg die hem door moeilijke momenten heen kan sleuren. Zeker Martinez kan bergop nog van goudwaarde zijn.

SLIMME CARUSO GAAT WELLICHT GEEN MINUTEN PAKKEN

Een andere reden om nog in eindwinst van Bernal te geloven is dat het klassement er nog steeds heel goed voor hem uitziet. Hij heeft een voorsprong van 2'21" op Caruso. Dat is de man die zijn inspanningen slim indeelt en ook niet te diep in het rood zal gaan. Heel knap, maar of die bergop nog minuten van Bernal gaat wegrijden, durven we te betwijfelen.

© photonews

Mogelijk is Yates nog het grootste gevaar, het verschil met hem bedraagt 3'23". Zelfs indien Yates in de twee resterende bergritten uitstekend zou blijven klimmen en in de buurt van Bernal komt in het klassement, dan is er nog die afsluitende tijdrit. Daarin moet Bernal het zeker kunnen afmaken, toch als Yates de rechtstreekse concurrent is. In elk geval is Yates wel in staat om het de komende dagen erg boeiend te maken.

ZELF OEFENINGEN VOOR RUG AANGEGEVEN

Bernal kan als Zuid-Amerikaan opmerkelijk genoeg goed om met alle weersomstandigheden en die kunnen in deze Giro al eens fel veranderen. Wat hem misschien nog het meeste zorgen baart: zijn rug. Hij moet nog altijd oefeningen doen voor zijn rug, gaf hij opvallend genoeg zelf aan tijdens zijn persconferentie. Begeeft die op een bepaald moment helemaal, dan kan het op één dag ook compleet voorbij zijn.

Als Yates & co voelen dat dat moment er zit aan te komen, zullen ze niet twijfelen om plankgas te geven. Bernal heeft er dus ook baat bij om de tegenstand op zijn minst de indruk te geven dat hij een klasse te sterk is, om zo de aanvalsdrang bij de concurrentie weg te nemen. Die rug blijft dus een delicate zaak, maar de meeste factoren wijzen nog altijd in het voordeel van Bernal.