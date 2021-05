Onder meer Lawrence Naesen weet meer over de veelbesproken kettingzagen uit de Giro

Het moet zowat het meest opvallende beeld uit deze Giro zijn: twee mannen met een kettingzaag die op de beklimming van de Passo Giau mee aan het lopen waren met de renners. Ook Egan Bernal werd door de mannen met een kettingzaag aangespoord om sneller te rijden.

Had dit echt niet verkeerd kunnen aflopen? Neen blijkbaar. "Er hing geen ketting aan", laat Lawrence Naesen van AG2R weten op Twitter. Bij wijze van grap laat hij uitschijnen dat hij een gesprek had met één van beide heren met de ketttingzaag. "Hij toonde ze in detail toen ik vroeg om mijn benen af te zagen."

Ook Koen de Kort is op zijn 38ste bezig aan nog een grote ronde met deelname aan deze Giro. De Nederlander van Trek-Segafredo bevestigde dat er van een ketting geen sprake was. "Ik reed langzaam genoeg om gewoon te zien dat er geen ketting aan zat."

Ik reed langzaam genoeg om gewoon te zien dat er geen ketting aan zat daar Lawrence 😉 — Koen de Kort (@koendekort) May 25, 2021

Ketting of geen ketting, misschien toch in het vervolg zulke toestellen thuislaten, alleen al voor het gemoed van heel wat renners.