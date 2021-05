Remco Evenepoel wil basis verbreden en ziet elke dag nog als een kans: "Vooral niet over de limiet gaan"

Wat brengen de laatste dagen in de Giro nog voor Remco Evenepoel? Wie weet grijpt hij in één van de volgende ritten toch nog eens een kans om er voor te gaan. Al blijft het hoofddoel hetzelfde als voor de start: goed uit de Giro komen.

"De kans was heel groot dat ik die offday ging hebben", blikte Evenepoel voor aanvang van een nieuwe bergrit bij VTM Nieuws nog eens terug op de vorige. "Nu is het zaak om mezelf niet voorbij te rijden. Ik wil stap voor stap mijn basis verbreden, omdat die duidelijk veel te klein was om drie weken top te zijn."

Hoe heeft hij zijn rustdag ingevuld? "Ik heb niets gedaan, ik ben niet op de fiets gekropen. Ik heb er maximaal van geprofiteerd." Wat kan er de komende dagen nog? "Sowieso ga ik João Almeida bijstaan. Proberen om hem nog wat plekken te laten opschuiven." Meeschuiven in een vroege vlucht is ook een optie. "De ritten nodigen wel uit voor vroege vluchten om tot het einde te gaan. Elke dag is een kans. Eerst het gevoel afwachten."

STRALENDE ZON

Blijft wel zaak om zichzelf niet aan gruzelementen te rijden. "Vooral niet over de limiet gaan, dat is het belangrijkste." De renners stonden op onder een stralende zon. Dat is nog eens iets anders dan de portie regen die het peloton in Italië al te verduren heeft gekregen. "Dat is toch wel anders dan de dagen die we al gehad hebben. Ook omdat je weet: we gaan geen kou lijden. Dat zorgt voor een beter gevoel bij iedereen 's ochtends."