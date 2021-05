Slotweek Giro start vandaag met zware bergrit: zet Egan Bernal de puntjes op de i?

De laatste rustdag is voorbij en dus beginnen de renners in de Giro aan de slotweek. Er staat vandaag meteen een zware bergrit op het programma met een klim van derde categorie, een klim van eerste categorie en een slotklim van eerste categorie.

Het peloton is in de Giro toe aan de zeventiende etappe. De renners rijden van Canazei naar Sega di Ala over een parcours van 193. Op het parcours liggen drie beklimmingen te wachten: eentje van derde categorie, eentje van eerste categorie en ook de slotklim is een beklimming van eerste categorie.

Het wordt vandaag dus opnieuw uitkijken naar een strijd voor het algemeen klassement. Zonder problemen de komende dagen, lijkt Egan Bernal al zeker van de overwinning, maar voor het podium blijft het wel razend spannend. Zo strijden Caruso, Carty, Vlasov, Yates, Ciccone en Bardet voor de overige twee podiumplaatsen. Wie zet vandaag een grote stap richting het podium? Antwoord binnen enkele uren.