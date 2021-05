Almeida groeit naar een verbluffend vormpeil in de Giro: "Eerlijk gezegd had ik zo'n grote verschillen niet verwacht"

João Almeida lijkt dag na dag beter te worden in de Giro. Kanjers als Bernal en Yates zullen zich toch ook de ogen hebben uitgekeken toen ze Almeida op Sega di Ala zo vooruit zagen gaan. Wat is er nog allemaal mogelijk voor de Portugees in deze Giro?

Met de tijd die hij pakte op zijn concurrenten ging hij twee plaatsen vooruit in het klassement. "Ik denk niet dat we meer hadden kunnen doen dan dit. De jongens hebben me beschermd en werkten voor mij. Ze hebben een goede inspanning geleverd in de vallei in aanloop naar de laatste beklimming."

Daar was het dan aan hem zelf. "Ik voelde me goed, ik heb op de laatste klim gewoon geprobeerd. Eerlijk gezegd had ik zo'n grote verschillen niet verwacht. Ook dacht ik niet dat ik nog plaatsen op kon schuiven in het klassement."

VERTROUWEN GETANKT

João Almeida is dus meer dan tevreden over zijn oogst en over de huidige situatie. "Een tweede plaats in de rit op zo'n zware klim en een achtste plaats in het klassement: dat geeft me meer motivatie en vertrouwen voor de resterende etappes."