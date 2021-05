Teleurstelling bij Deceuninck-Quick Step na opgave Evenepoel: "Dat maakt zijn val dubbel zo jammer"

Gisteren kregen Remco Evenepoel en Deceuninck-Quick Step een serieuze domper te verwerken, onze 21-jarige landgenoot moest na een val, de Ronde van Italië verlaten. Ook Klaas Lodewyck, ploegleider van Deceuninck-Quick Step, vindt de noodgedwongen opgave van zijn renner heel jammer.

“Het was een zeer ongelukkige val. Op de beelden achteraf kon je zien dat het een val was die hij moeilijk kon ontwijken, in een blinde bocht aan veel snelheid. Ik denk dat hij niet goed wist wat er effectief gebeurd was”, begon Lodewyck in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Remco was natuurlijk al even weggevallen voor het klassement, maar hij was gisteren weer in goeie doen. We hebben gezien wat we wilden zien. Er zat opnieuw kracht in zijn benen. Hij wilde iets terugdoen voor Almeida kon de kloof met de eerste groep makkelijk dichten. Dat maakt zijn val dubbel zo jammer. Hopelijk zijn de resultaten van de onderzoeken goed en valt de blessure al bij al nog mee, dan zien we weer wat er daarna komt”, aldus Klaas Lodewyck, ploegleider van Deceuninck-Quick Step.