Bernal moet oppassen, Italië rekent nog op eindzege in Giro: "De kans van mijn leven"

De 33-jarige Damiano Caruso staat verrassend tweede in de rangschikking van de Giro. Gans Italië rekent nog op hem voor de eindzege.

Na het verdwijnen van Landa uit de Giro leek de Giro plots totaal iets anders voor team Bahrain. “Toen Landa moest opgeven in deze Giro schoof ik een rij op in de ploeg. Al heb ik zelfs toen nog getwijfeld of ik voor een ritzege of voor het algemeen klassement zou gaan”, zegt Caruso.

Gans Italië rekent op hem om zondag de roze trui nog te pakken. Optimistisch misschien, al is Caruso wel een prima tijdrijder. Al lijkt Caruso tevreden met het podium. “Ja, dit is de kans van mijn leven om er ooit op te staan.”

Wellicht droomt hij wel van het roze, maar veel meer dan een droom zal het wellicht niet worden. “Had je mij een maand geleden gezegd dat ik zou staan waar ik nu sta, had ik je nog vierkant uitgelachen. Laat ons voorlopig maar niet praten van nog meer.”