Walsleben na ritwinst in Boucles de la Mayenne: "crosstechniek kunnen uitspelen in laatste kilometer"

Vandaag werd er in Frankrijk de openingsetappe van de Boucles de la Mayenne gereden. De renners kwamen drie klimmetjes tegen op hun weg naar de aankomst in Ambrières-les-Vallées. Duitse renner van Alpecin-Fenix, Phillip Walsleben ging lopen met de ritwinst.

“We kregen verrassend genoeg een grote voorsprong. Alleen Groupama-FDJ reed in het peloton op kop. Na honderd kilometer geloofde ik in mijn kansen. We hadden toen nog altijd een grote voorsprong en ik voelde me op dat moment ook nog vrij goed”, begon Walsleben in een interview na de koers.

“Het was in de finale wel zaak om de boel uit te dunnen, want op een gegeven moment waren niet alle renners meer bereid om samen te werken. Ik wist uiteindelijk weg te rijden met Rubio, een sterke gozer die goed reed op het vlakke”

“De finale lag me goed, aangezien het van 800 tot 400 meter van de streep behoorlijk steil bergop ging. Het plan was om daar aan te vallen, aangezien de laatste 200 meter weer vlak waren. Bovendien hadden we daar last van tegenwind”

“Ik wist dat ik in de laatste kilometer mijn crosstechniek kon uitspelen, in de hoop zo een kloof uit te bouwen. Ik viel dan ook aan in de laatste kilometer en zag Rubio kleiner schakelen. Ik had zelf nog goede benen. Het was vervolgens een kwestie van afzien tot aan de streep. Normaal heeft een vluchtgroep meer kans in de komende etappes. Dat het nu al lukt, is mooi en had ik niet verwacht”, aldus Philipp Walsleben na zijn overwinning in de openingsetappe van Boucles de la Mayenne.