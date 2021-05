Wordt Bernal nog van zijn troon gestoten? De negentiende etappe van de Giro

In de negentiende etappe van de Ronde van Italië rijden de renners 166 kilometer van Abbiategrasso naar Alpe di Mera. Vandaag is het een bergetappe met drie beklimmingen op het einde van het parcours. Wordt Egan Bernal alsnog van zijn troon gestoten?

Nog drie etappes te gaan voor de renners in de Ronde van Italië. Het is het moment voor de klassementsrenners om naar voren te treden als ze nog een aanval willen doen op de roze trui van Egan Bernal. Er staan nog twee bergritten en een tijdrit op het programma, vandaag dus de voorlaatste bergrit.

In de tweede helft van het parcours zijn er twee tussensprints en drie gecategoriseerde bergen. De eerste berg is van vierde categorie, dan een tussensprint, de tweede berg is van derde categorie, dan weer een tussensprint, en de finale is op een berg van eerste categorie, waar dus veel zal beslist worden…

De mannen die vandaag in het oog te houden zijn: Simon Yates, Egan Bernal, João Almeida, Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov en Daniel Martin.