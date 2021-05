🎥 Démare wint opnieuw in de Boucles de la Mayenne

Hier en daar toont het parcours van deze rit een piek. Officieel gaat het om vier hellingen die een categorie toegewezen kregen.

Het draaide opnieuw op een sprint uit. Daarin was Arnaud Démare net als gisteren opnieuw de beste. Hij haalde het voor Kristoffer Halvorsen en Nils Eekhoff.

