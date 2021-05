Bernal opgelucht na laatste bergrit in de Giro: "We hadden het onder controle"

Egan Bernal lijkt op weg naar eindwinst in de Giro van 2021. In het klassement heeft hij voor de afsluitende tijdrit 2 minuten voorsprong op de eerste achtervolger.

Bernal kwam als tweede over de meet, op 24 seconden van ritwinnaar en tweede in de algemene stand Caruso. “Ik ben tevreden met het resultaat. We hebben de situatie goed onder controle gehouden en ik heb 2 minuten voorsprong voor de tijdrit morgen, dus ik zit in een goede positie.”

Caruso laten gaan was niet het script dat Ineos Grenadiers voor ogen had.“Het was natuurlijk niet ideaal om de nummer twee van het klassement met bijna een minuut voorsprong voor je uit te zien rijden, maar ik had nog genoeg teamgenoten in steun en probeerde hen te gebruiken om zo vers mogelijk aan de slotklim te beginnen. Het was moeilijk, maar uiteindelijk hadden we het wel onder controle.”