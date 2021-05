🎥 Caruso pakt voorlaatste rit in de Giro d'Italia

Harm Vanhoucke was een van de aanvallers in deze koers. Zijn vluchtpoging leverde echter niks op. Die van Louis Vervaeke en Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) wel. Zij reden weg met Matteo Jorgenson (Movistar), Felix Grossschartner (Bora-Hansgrohe), Nico Denz (DSM), Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert), Giovanni Visconti (Bardiani), Simon Pellaud (Androni) en

Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Hun voorsprong liep op tot 4 minuten. Vervaeke en Grossschartner reden alleen weg, even later kregen ze het gezelschap van Albanese en Visconti. Ook Pellaud sloot aan bij het leiderskwartet.

Onder impuls van DSM werd de voorsprong beperkt tot 2 minuten. Voorin sloten Bardet, Hamilton en Storer aan, ook Bilbao en Caruso komen dichterbij. Het peloton zat toen op amper 20 seconden nog.

Op 30 kilometer van het einde bleven slechts vier vluchters over: Caruso, Bardet, Storer en Bilbao. Op de slotklim gingen Caruso en Bardet er alleen van door. Op 2 kilometer van het einde liet Caruso Bardet achter en reed hij richting ritzege. Bernal eindigde tweede op 24 seconden. Martinez was derde.

Morgen staat nog de afsluitende tijdrit op het programma.

